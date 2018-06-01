The Economist adayları tanıttı: ‘Delifişek’ İnce, ’emektar milliyetçi’ Akşener

İngiliz The Economist dergisi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için ‘delifişek’ yakıştırması yaparken, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’i ’emektar milliyetçi’ diye niteledi.

İngiliz The Economist dergisi, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine muhalefet cephesinden bakan bir yazı yayımladı.“Türkiye’de muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor” başlıklı yazı “Türkiye’nin otoriter cumhurbaşkanı bir sorunla karşı karşıya olabilir” alt başlığı ile sunuldu.

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‘İnce muhafazakarlarla iletişim kurabiliyor’

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda Muharrem İnce için şöyle dendi: “Cumhurbaşkanı’nın karşısındaki adaylar yaklaşan seçimlerde halen favori değiller. Ama bir ivme kazandıkları ve doğru adayları buldukları gözlemleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olan Muharrem İnce popüler bir delifişek ve muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri. Muhafazakar bir ailede dünyaya gelen İnce, namaz kılıyor ve kamusal alanda kadınların başörtüsü giymesini destekliyor ama bunun yanında arada bir içki de içiyor.”

Akşener ise The Economist okurlarına şu şekilde anlatıldı: “Emektar milliyetçi ve bir dönem içişleri bakanlığı da yapmış olan Meral Akşener, kendisini ve kurduğu İYİ Parti’yi belirsizlik içinden ulusal seviyeye taşıdı. Bir yıldan az bir süre önce kurulmuş bir parti için saygı uyandırıcı şekilde yüzde 10 barajının oldukça üzerinde bir seçmen kitlesi elde etti. Son anketler Akşener’in kendisini ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, yüzde 20’nin üzerinde gösteriyor.”

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Demirtaş’ın performası ‘fena değil’

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın da çift haneli sayıları oy oranında gördüğü değerlendirmesi yapılırken “Bu dış dünya ile sosyal medya ve avukatları aracılığı ile haberleşen biri politikacı için hiç fena değil” değerlendirmesi yapıldı.

‘Piyasalar tercih değiştirmiş olabilir’

CHP ile Saadet Partisi’nin ittifak yapması için “Muhtemelen iki partinin de kurucuları, modern Türkiye’nin atası Kemal Atatürk ile eski başbakan Necmettin Erbakan, mezarlarında ters dönerdi. Ama zor zamanlar zor ortaklıklar getirir” diyen derginin piyasa yorumu da şöyle: “Her ne kadar baskıcı olsa ve çılgın ekonomik teorileri bulunsa da piyasalar her zaman Erdoğan ve partisini, dağınık bir muhalefete tercih etmişti. Geçen ay içinde bu da değişmiş olabilir”