‘The Crown’un ‘Prenses Diana’sı belli oldu: Emma Corrin

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yaşamını konu alan ‘The Crown’ dizisinde, 1997’de trafik kazasında ölen Galler Prensesi Diana’yı şimdiye kadar birkaç yapımda küçük roller üstlenen Emma Corrin canlandıracak.

Fotoğraf: Daily Mail

Geçen ay, dördüncü sezonda diziye dahil edilmesi planlanan prensesi canlandıracak oyuncu bulmak için ilan veren yayıncı kuruluş Netflix, basın açıklamasında 23 yaşındaki Corrin’in bu yıl sonunda çekimlere başlayacağını duyurdu. Dizinin senaristi Peter Morgan ise Corrin’in mükemmel bir yetenek olduğunu, deneme çekimlerinde yönetmenlerinin bir söylediğini ikiletmediğini söyledi.

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Cambridge Üniversitesi’nden yeni mezun olan Corrin, “Prenses Diana’yı oynamak bana çok heyecan veriyor. O, bir ikondu ve dünyadaki etkisi hala sürüyor” dedi.

İngiliz edebiyatı ve drama eğitimi alan genç oyuncu 1960’larda geçen dedektif dizisi ‘Grantchester’ ve yakında vizyona girecek ‘Misbehaviour’ filminin kadrosunda yer almıştı.

Dizinin üçüncü sezonu bu yılın sonunda başlayacak.