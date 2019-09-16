The Cars’ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti

ABD’li rock grubu The Cars’ın solisti Ric Ocasek 75 yaşında hayatını kaybetti. 1980’lere damgasını vuran grubun solisti Ocasek’in ABD’nin New York kentindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Ocasek, geçen yıl nisan ayında, ABD’nin Cleveland kentinde konser vermişti.

Fotoğraf: Reuters

Polisten yapılan açıklamada, ailesinin üst üste aramasına rağmen haber alınamayan Ocasek’in evine girildiği ve cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Ocasek’in ölüm nedenine ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

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1970’lerin ortasında ABD’nin Boston kentinde kurulan grubun üyelerinden Ocasek ve Benjamin Orr lisede tanışmıştı. 1984’te piyasaya çıkan albümdeki ‘Drive’ adlı şarkı, Etiyopya’daki açlığı dünyaya anlatmak için çekilen görüntülere ‘eşlik etmesi’ amacıyla kullanılmıştı.

Grup, 1980’lerin sonunda dağıldıktan sonra Ocasek kariyerine yalnız devam etmişti. Benjamin Orr 2000’de pankreas kanserinden ölmüştü.