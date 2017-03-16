‘The Big Bang Theory’den bireysel bir yolculuk: Sheldon Cooper’ın hayatı dizi oluyor

Bilim komedisi dizisi ‘The Big Bang Theory’nin ‘tuhaf’ karakteri Sheldon Cooper’ın hayatı dizi oluyor.

CNN’de yer alan habere göre ‘Young Sheldon’ adını taşıyan dizi, dokuz yaşında bir dahi olan Cooper’ın Teksas’da liseye gitmesini konu alıyor.

Cooper’ın ailesiyle olan ilişkileri ve görüş farklılıkları da dizinin merkez temalarından.

‘The Big Bang Theory’de Cooper’ı canlandıran Jim Parsons, ‘Young Sheldon’da anlatıcı olarak yer alacak.

Tek kamerayla çekilecek ve her bir bölümü yarım saat olacak dizi, sonbaharda izleyiciyle buluşacak.