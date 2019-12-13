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Yaramazlara biraz batar!

Thai masajı, Unesco’nun kültürel miras listesine girdi

Tayland’ın dünyaca ünlü ‘Thai masajı’ Unesco’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) kültürel miras listesine girdi.

Fotoğraf: Reuters

Bu yıl, Kolombiya’nn başkenti Bogota’da toplanan komite, Tayland’da ‘Nuad Thai’ olarak adlandırılan masajı listeye ekledi. Bu, masajın, gelecek kuşaklara aktarılması, yaşatılması gereken bir şey olduğu anlamına geliyor.

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Kültür mirası listesinde 127 ülkeden 550 unsur yer alıyor. Her yıl bunlara yenileri ekleniyor.

Yağ kullanılmadan yapılan Thai masajı, fazlasıyla hareket içeriyor ve sadece yatarak değil farklı pozisyonlarda yapılıyor. Masaj yapanlar, ellerinin yanı sıra dizlerini ve kollarının alt kısmını da kullanıyor.

Bu yıl listeye girenler arasında Malezya’nın ‘silat’ savunma tekniği, Portekiz’deki Podence Festivali ve İrlanda’ya özgü arp ve arp çalma yer alıyor.

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