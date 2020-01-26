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Yaramazlara biraz batar!

TGS: İptal edilen sarı basın kartları yeniden kullanıma açıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), çok sayıda gazetecinin sarı basın kartının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ‘geri adım attığını’ duyurdu.

TGS’nin ‘Örgütlü Mücadele Geri Adım Attırdı’ adlı yazılı açıklamasında, turkuaz kartların da ‘bir an önce verilmesi’ çağrısında bulunuldu.

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Açıklama şöyle:

“Meslektaşlarımızı görevlerini yapamaz duruma getirdi. Kartları iptal olan meslektaşlarımız meclise, bakanlıklara, adliyelere giremedi, haber takibi yapamadı. Ancak İletişim Başkanlığı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atarak iptal ettiği Sarı Basın Kartlarını yeniden kullanıma açtı. Görünen o ki İletişim Başkanlığı yaptığı hatadan dönme yolunu seçti. Meslektaşlarımızın yaşadıkları bu mağduriyeti giderme yolunu seçen İletişim Başkanlığına tekrar bir çağrıda bulunarak bir yıldır hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmeyen turkuaz kartlarını da bir an önce vermeye çağırıyoruz. Tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz.“

TGS Ankara Şubesi yarın ( 27 Ocak) saat 13.00’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Balgat’ta bulunan hizmet binasının önünde basın kartlarına dair açıklama yapacak.

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