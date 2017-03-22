TGRT Haber stüdyoya F16 ve obüs indirdi, Zaytung altta kalmayıp Snapchat’le geldi

İktidara yakın yayınlarıyla bilinen TGRT Haber, haber bülteninde görsel anlatımın sınırlarını zorlayıp stüdyoya üç boyutlu tank ve F16’lar indirdi.

tgrt ne yapmaya çalışmış olabilir pic.twitter.com/00T6YHh2Vz — Ciganelli (@Ciganelli) March 21, 2017

Dün akşam sunucu Mehmet Aydın, Suriye’de sürdürülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatına ilişkin haberi “Türk askeri yüreği, imanı ve eğitimiyle Suriye’de başarıdan başarıya koşuyor” diyerek sunmaya başladı, ardından bir anda stüdyoda F16 ve Fırtına obüsü görüntüsü belirdi. F16’lar ve namlusunu ekrana doğru çeviren obüs bomba patlattı. Sunucu Aydın da F16’dan kenara çekilerek, obüsten de eğilerek korundu.

Bu absürt haber sunumu sosyal medyanın dikkat çekti; kullanıcıların bazıları beğendi, bazıları da ti’ye aldı.

Asparagas haber sitesi Zaytung’sa, sosyal medya uygulaması Snapchat’le TGRT Haber’i yanıtsız bırakmadı.