TGC’de ‘kadına şiddet’ haberleri tartışıldı: Mağdur değil katil haberleştirilmeli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle, medyanın kadına şiddet haberlerinde nasıl tutum takınması gerektiğini masaya yatırdı.

Fotoğraf: TGC

TGC’nin İstanbul’un Fatih ilçesindeki Cağaoğlu’nda bulunan Burhan Felek Konferans Salonu’nda dün ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar’ toplantısı yapıldı.

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Toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Kadın Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu katıldı.

‘Kurban teşhir edilmemeli’

Olcayto, açılış konuşmasında, erkekler tarafından ‘kadınlara reva görülen şiddet’in insanlık suçu haline dönüştüğünü ifade etti.

Moroğlu, ‘medyanın kurbanı değil katili teşhir etmesi gerektiğini’ belirterek kadın cinayetlerinde “Aşıktı”, “Sevdi” ve “Öldürdü” gibi gerekçelerin üretilmemesi gerektiğini dile getirdi. Moroğlu, “Kadın şiddete katlansın, boşanmasın, kadın kendi hakları üzerinde bilgi sahibi oluyorsa bile kullanmasın” anlayışından kurtulunması gerektiğini aktardı.

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Moroğlu, kadın cinayetlerinde kadının düğünde ya da bir eğlence ortamında çekilmiş fotoğrafının kullanılarak “Kadın da hak ediyor” anlayışının yerleştirilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

‘Mağdur değil katil haberleştirilmeli’

TGC Yönetim Kurulu üyesi ve Kadın Komisyonu koordinatörü Göksel Göksu ise Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin toplumda yarattığı etkiyi hatırlattı.

Göksu şunları söyledi: “Mağduru değil, katili haberleştirmeliyiz. Örneğin Özgecan Aslan cinayetinde evinin önünde ailesine sorular soruldu, acıları büyütüldü. Aileye acılar tekrar tekrar anlattırıldı. ‘Önce bana, bize anlatsın’ yarışı aileyi yaraladı. O süreçte ben de haberci olarak katili haberleştirdim. Ailesini, yaşadığı mahalleyi, çalıştığı minibüsle ilgili haber yaptım. Annesini, babasını bıçakladığını, girdiği sınavları kazanamamasına rağmen şoförlük yapmaya devam ettiğini haberleştirdim. Kadına yönelik şiddet haberlerinde kullandığımız dile çok dikkat etmeliyiz.”