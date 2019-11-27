TGC Sedat Simavi Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2019 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanları açıklandı.

1 Aralık 1953’te yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 43 yıldan bu yana sürdürülen ödüller gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.

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Gazetecilik ödülü Tuncay Mollaveisoğlu’nun

Bu yıl ‘gazetecilik ödülü’nü Tuncay Mollaveisoğlu Cumhuriyet gazetesinde 12 Temmuz – 12 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanan, ‘Orman Yangınlarının Perde Arkası ve Türk Hava Kurumu Uçakları Neden Uçurulmadı’ konulu haberleri ve köşe yazılarıyla aldı.

Kurul ayrıca Uğur Şahin’i Birgün gazetesinde 10 – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanan ‘Emniyet’ten Skandal: Kürtaj Listesi İstendi’ başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

‘Radyo ödülü’ TRT Türkü Radyo’da 7 Ocak, 4 Mart, 25 Mart, 27 Mayıs ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde yayınlanan ‘Öyküleriyle Türküler’ adlı radyo programı nedeniyle Yaşar Özürküt’e verildi.

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Televizyon ödülü ‘haber’ dalında Nazlı Yerebasmaz ve Çağlar Güner’in

‘Televizyon ödülü’nü ‘haber’ kategorisinde FOX TV’de 5 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan ‘Okuyamayan Çocuklar’ adlı haberleriyle Nazlı Yerebasmaz ve Çağlar Güner paylaştı.

Kurul ayrıca Damla Turgutlu Soybaş, Bülent Akdeniz, Hakan Tarhan ve Gökhan Köşetaş’ı Haber Global Televizyonu’nda 9-15 Eylül 2019 tarihlerinde yayınlanan ‘Çocuklarımızı Zehirliyorlar’ adlı dizi haber nedeniyle övgüye değer gördü.

Televizyon ödülünü ‘belgesel’ kategorisinde kazanan isim ise TRT Belgesel ve TRT Avaz Kanalında 7 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan ‘Umudun Toprağı’ adlı belgeseliyle F. Neslihan Semerci oldu.

Kurul aynı zamanda Nihal Ağırbaş’ı TRT TV 2 Kanalı’nda 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan ‘Troya Hazineleri – Asırlık Hasret’ adlı belgeseli nedeniyle övgüye değer gördü.

Zafer Temoçin, karikatür ödülüne layık görüldü

‘Karikatür ödülü’, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ‘İğneli Fıçı’ köşesinde çizdiği ‘Güncel Siyasi’ karikatürleriyle Zafer Temoçin’e verilirken ‘Edebiyat ödülü’ne ise ‘Toplu Oyunlar 9: Kim Koparıyor Bu Gülleri – Gül Biçme Zamanı – Gül Kıyımı’ kitabıyla Hidayet Sayın layık görüldü.

Sosyal bilimlerde Halil Özcan, fen bilimlerinde Hakan Ürey ödül aldı

Bu yıl ‘sosyal bilimler ödülü‘nü ‘Atatürk’ün Özel Şifre Hattı Pr Gizli Telgraf Merkezi’ eseriyle Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan aldı.

Kurul, Evin İlyasoğlu’nun ‘Ben Leyla Gencer – La Diva Turca’ eserini de övgüye değer gördü.

‘Fen bilimleri ödülü’ne layık görülen isim ise ‘Artırılmış Gerçeklik İçin 3 Boyutlu Holografik Gözlük’ adlı çalışmasyıla Prof. Dr. Hakan Ürey oldu.

‘Kaotik Evren Teorisi’ adlı çalışmasıyla Prof. Dr. Ekrem Aydıner ise kurul tarafından övgüye değer görüldü.

‘Sağlık bilimleri’ kategorisindeki ödül, ‘Behçet Hasta Serumları Bakterilerde Bulunan HSP- 65 ile Ortak Epitoplara Sahip Nörofilaman Medium’a Karşı İmmünoreaktivite Gösterir’ başlıklı ortak çalışmalarıyla Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Prof. Dr. Umut Kalyoncu, Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Fatma Duygu Demiralp, Doç. Dr. Ayşe İlksen Çolpak Işıkay, Doç. Dr. Banu Balcı Peynircioğlu, Dr. Sevda Lüle, Dr. Selen Peker, Dr. Nilgün Tekin Bubenheim’a verildi.

‘Spor ödülü’ ise ‘Dünya Tekvando ve G4 Ekstra Avrupa tekvando şampiyonu’ olan İrem Yaman’a verildi.

Kurul ayrıca ‘Dünya Paralimpik (50 metre sırtüstü) Yüzme Şampiyonası’nda ikinci olan Sümeyye Boyacı’yı övgüye değer gördü.