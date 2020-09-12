TGC, Dilipak ve AFP’nin fotoğrafıyla yarışmaya katılan muhabiri üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ve Batman Çağdaş gazetesi muhabiri Mehmet Reşat Yiğiz’i üyelikten çıkardı.

TGC’nin yazılı açıklamasına göre, Dilipak’ın üyelikten çıkarılma gerekçesi olarak İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili ‘İnanmamanız gerekmez mi idi?’ başlıklı yazısı gösterildi.

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Açıklamada, kararın Dilipak’ın yazılarının TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, insan haklarına, kadın haklarına, meslek onur ve saygınlığına aykırı olduğu için alındığı belirtildi.

Bir muhabire de aynı yaptırım

Batman Çağdaş’ın muhabiri Mehmet Reşat Yiğiz, AFP muhabiri Bülent Kılıç’a ait bir fotoğrafla TGC’nin yarışmasına katılarak ödül almasıyla gündeme gelmişti. Fotoğrafın Yiğiz’e değil Kılıç’a ait olduğunun anlaşılması üzerine ödül geri alınmıştı.

Yiğiz, bu nedenle hakkında disiplin soruşturması açılarak Onur Kurulu’na sevk edildi. Onur Kurulu’nun Yiğiz hakkında aldığı üyelikten ihraç kararı, TGC Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

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Yiğiz, hakkında açılan disiplin soruşturması nedeniyle savunması istendikten sonra TGC’ye istifa dilekçesini göndermişti.