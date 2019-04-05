TGC: Halkın haber alma hakkını engelleyen anlayışı kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti seçim öncesinde, seçim yapılırken ve seçim sonrasında Anadolu Ajansı başta olmak üzere halkın haber alma hakkını engelleyen, kaynağını açıklayamayan, yurttaşları yanıltmayı hedefleyen haberciliği benimseyen yayıncılık anlayışını kınadı.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

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“Gazeteciler iktidar ve muhalefete eşit mesafede, kamuoyu yararına ve halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkının gerçekleşmesini sağlayacak biçimde görev yapmakla sorumludur.

Bu sorumluluk seçim dönemlerinde özel bir önem kazanır.

Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimi’ni gerçekleştirmiştir. Ancak Anadolu Ajansı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde yetkili haber kurumu olmasına karşın 11 saat süre ile seçim sonuçlarını mazeretsiz olarak durdurmuştur.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. Nereden veri alıyor bilmiyorum. Benim üzerimden polemik yaratılmasın. AA 90’lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum’ diye yaptığı açıklamayla daha vahim bir durum ortaya çıkmıştır.

Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını hangi kaynaktan nasıl elde ettiğini açıklayamamıştır.

Devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı’nın yöneticileri ajansın bir parti ajansı, sözcüsü olarak işlev görmesine aracı olmuşlardır. Yayıncılık anlayışlarıyla basın tarihine kara bir leke olarak geçmeyi başarmışlardır.

Anadolu Ajansı, yaptığı yayıncılıkla ‘Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin gazetecinin sorumluluğu, gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri, kaynak gösterme ve özdeşleşme’ maddelerini ihlal etmiştir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak Anadolu Ajansı başta olmak üzere seçim öncesi, seçim yapılırken ve seçim sonrasında haber alma hakkını engelleyen, kaynağını açıklayamayan, yurttaşları yanıltmayı hedefleyen, nefreti ve düşmanlığı körükleyen haberciliği benimseyen anlayışı kınıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı ve medya kuruluşlarını; halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkını, iktidarın yararına değil, kamuoyu yararına gerçekleştirmeye çağırıyoruz.”

