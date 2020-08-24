TGC, fotoğraf ödülünün kazananını değiştirdi: Başka gazetecinin fotoğrafıyla katılmış

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Batman’dan yerel gazeteci Reşat Yiğiz’in yarışmaya katıldığı fotoğrafın bir başkasına ait olması nedeniyle ödülünü iptal etti.

Batman Çağdaş’ta Aralık 2019’da yayınlanan haber.

TGC’nin yazılı açıklamasına göre, Batman Çağdaş gazetesinden Yiğiz, ‘Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ yarışmasına Hasankeyfle ilgili bir fotoğraf gönderdi. Yiğiz, fotoğraf sayesinde fotoğraf ödülünü kazandı.

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Ancak TGC, fotoğrafın Yiğiz’e değil, AFP muhabiri Bülent Kılıç’a ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine ödül Yiğiz’den alınarak Kılıç’a verildi. Yiğiz de TGC üyeliğinden çıkarılması için Onur Kurulu’na sevk edildi.

‘Kendi reklamını yapması inanılmaz’

Journo’ya konuşan Kılıç, bunun TGC için de kendisi için de bir ilk olduğunu belirterek “Bu olay, Türkiye’de gazeteciliğin ne hâle düştüğünün nişanesi” dedi.

AFP muhabiri, şöyle devam etti: “Ben bu fotoğrafı Hasankeyf sulara gömülmeden çekmek için gecenin bir yarısı çalıştım. Haydi gazetesine basmış, ‘Burası Türkiye’ deyip bunu da anlarım. Ama yarışmaya gönderip çalıntı fotoğrafla kendi reklamını yapması inanılmaz.”

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‘Yanlışlıkla fotoğraf dalında başvurduk’

Independent Türkçe’ye konuşan Yiğiz, kendisini şu sözlerle savundu: “Haber kaynağım fotoğrafı bana WhatsApp’tan gönderdi. Kendisinin çektiğini söyledi. Ben daha önce bu fotoğrafı görmedim, fotoğrafçıyı da tanımam. Haber kaynağıma güvenerek yanlış yaptım. Haber çıktıktan sonra kimse ‘Bu fotoğraf benim’ diyerek uyarmadı. TGC ödüllerine fotoğraf dalında değil haber dalında katılmak istedik ancak bir hata yaparak başvuruyu fotoğraf dalında ilettik.

Bu işi 20 yıldır yapıyorum, daha önce birçok ödül aldım. Nasıl başkasının fotoğrafıyla ödüle başvurabilirim? Haber dalındaki ödüle başvuracakken yanlışlıkla fotoğraf dalında başvurdum. Haber de benim adıma, belediye başkanıyla görüşüp haberi zenginleştirdim. Ben gazetecilikten emekli oldum ve ömrüm boyunca yaptığım tek hata bu. Keşke açıklama yapmadan önce bana sorsalardı. Üç gündür bu hata nedeniyle uyuyamıyorum.”

Haber silindi

Öte yandan, gazetenin ödül kazandığını ‘Ödül alan tek yerel gazete’ başlığıyla haberleştirdiği anlaşıldı. Ancak ilgili linke tıklayınca haberin silinmiş olduğu görüldü.

Google arama sonucuna göre, ilgili haberde “Çağdaş muhabirlerinden Reşat Yiğiz’in, 24 Aralık’ta Hasankeyf’teki define avcılarını görüntülediği fotoğraf birinciliğe layık görüldü” ifadesi yer almıştı