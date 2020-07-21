TGC duyurdu: Gazeteci Necdet Doğan hayatını kaybetti

Gazeteci Necdet Doğan, 63 yaşında hayatını kaybetti. Gazetelerde ‘mutfak’ diye tanımlanan yazı işlerinin kıdemli isimlerinden Doğan, 2016’dan beri kanser tedavisi görüyordu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), deneyimli gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurarak ailesi, sevenleri ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

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1957’de, Bilecik’te dünyaya gelen Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu. 1981’de mesleğe atıldı. Cumhuriyet gazetesinden sonra Sabah ve Star’da çalışan Doğan daha sonra Hürriyet’in kadrosuna dahil oldu. Doğan son olarak Hürriyet’in internet sitesi için yazı yazıyordu.