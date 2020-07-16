TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri Fatih Polat ve işsiz gazetecilerin

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC)’nin bu yılki Basın Özgürlüğü Ödülleri, Evrensel gazetesinin yayın yönetmeni Fatih Polat ve işsiz gazetecilere verildi.

Fotoğraf: Evrensel

TGC’nin 1989’dan beri verdiği ödüllerin sahiplerini belirleyen jüri 10 Temmuz’da toplandı. Seçici kurulda şu isimler yer aldı: Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), Altan Öymen (yazar, kıdemli TGC üyesi), Gökhan Durmuş (Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı) , Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı), Prof.Dr. Nurçay Türkoğlu (Arel Üniversitesi iletişim profesörü), Semra Kardeşoğlu (Birgün Gazetesi-TGC Yönetim Kurulu üyesi), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri), Tuğrul Eryılmaz (ödülü daha önce kazananları temsilen) Turgay Olcayto (TGC Başkanı) ve Zeynep Oral (PEN Türkiye Merkezi Başkanı).

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Gazeteci-yazar Polat, 2020 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne kişi dalında, ‘Türkiye’de gazetecilere dayatılan zor koşullara rağmen mesleğin evrensel kurallarından ödün vermeden halkın haber alma hakkına sahip çıkarak, demokrasi ve özgürlüğe ulaşılması için verdiği mücadelesinden’ ötürü layık görüldü.

‘Utandım ve gurur duydum’

Polat, Twitter’da paylaştığı mesajda, “Ne kadar hak ediyorum bilmiyorum ama, hem çok utandım, hem de gurur duydum. Cemiyet’e ve jüriye çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kurum dalında ise işsiz gazetecilerin ödüllendirilmesinin gerekçesi şu sözlerle açıklandı: “Türkiye’de halkın haber alma hakkının engellenmesi ve toplumsal belleği zedelemek için egemenler eliyle gazetecilik mesleğinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızla dayanışma amacıyla.”

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Pandemi dolayısıyla ödüllerin ne zaman verileceğinin henüz kararlaştırılmadığı belirtildi.