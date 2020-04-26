TFF’nin lig planı hazır: Deplasman takımı özel araçla izole edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sezonun kalanının haziran ayının ikinci haftasından itibaren oynanacağını açıklamasının ardından, uygulamaya dair yol haritası da belli oldu.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre, maçların başlayacağı tarihin yanısıra karşılaşmaların nerede ve hangi tedbirler alınarak oynanacağı, Bilim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra netleşecek.

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Süper Lig’de sekiz hafta, Türkiye Kupası’nda da üç maç kaldı. Kupadaki iki yarı final rövanşının aynı gün oynanacağı dikkate alınırsa toplamda 10 maç gününe ihtiyaç var. Haziran ve temmuzda hafta sonu oynanacak maçlarla ligin tamamlanması hedeflenirken, ihtiyaç halinde hafta içi de birkaç maç oynatılabilir.

TFF’nin planına göre lig normal formatıyla oynanacak, Play-Off uygulaması gündemde değil.

Şartlar gerektirirse maçları tek şehirde oynama seçeneği değerlendirilecek.

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Her koşulda maçlar seyircisiz oynanacak.

Haziran ortası ligi başlayacağı düşünüldüğünde kulüplerden, ülkelerine giden yabancı futbolcularını bir an önce Türkiye’ye çağırmaları istendi. Yurt dışından gelen yabancı futbolcular, 14 gün karantinaya alınacak.

Deplasmana gidecek her takım, seyahatini kendilerine tahsis edilecek özel uçak veya araçlarla izole şekilde yapacak. TFF Sağlık Kurulu, tüm takımlara, oturma düzeninden binecekleri otobüse kadar seyahat kriterlerini içeren talimat verecek.