TFF’nin ‘2020-2021 planı’: Düşük kapasiteyle de olsa maçların seyircili olmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ligde 2020-2021 sezonunda düşük kapasiteli de olsa seyircili oynanmasının hedeflendiğini söyledi.

Takımlar, kampanyalar başlatarak taraftarlarının kartondan maketlerini boş tribünlere yerleştirmişti. (Fotoğraf: AA)

TRT Spor’a konuşan Özdemir, gelecek sezonda maçların seyircili olacağını belirterek bunun nasıl yapılacağını henüz belirlemediklerini ifade etti.

Reklam

“Stadyumları full kapasite kullanamayacağımızın söz konusu olamayacağını ben de tahmin ediyorum” diyen TFF başkanı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve devletle görüş alışverişinde bulunulacağını, kararı kendilerinin vereceğini dile getirdi.

Özdemir, yabancı sınırına ilişkin şunları söyledi: “Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi. Yabancı sözleşme sıralaması hakkında değişiklik yapmadık. Kulüpler 14 yabancıyla yine sözleşme imzalayabilirler. Sahada sekiz yabancı bulunduracaklar. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim.”

TFF başkanı, takımların ilk 11’deki ortalama yabancı oyuncu sayısı 7.52 olduğunu kaydetti.

Reklam

🗣TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi. Yabancı sözleşme sıralaması hakkında değişiklik yapmadık. Kulüpler 14 yabancıyla yine sözleşme imzalayabilirler. Sahada 8 yabancı bulunduracaklar. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim. pic.twitter.com/4xKKBUQroa — TRT Spor (@trtspor) July 20, 2020

Covid-19 tedbirleri kapsamında Süper Lig’de maçlarına 16 Mart’ta ara verilmiş, 12 Haziran’da yeniden başlatılmıştı. Ancak maçlar seyircisiz oynanmıştı. Ligin bitmesine bir hafta var.