TFF’den down sendromlu çocuklara ‘Passolig’ soran yöneticilere soruşturma

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün oynanan Galatasaray – Sivasspor maçı öncesi öncesi seremoniye çıkarılmak istenen çocuklara ‘Passolig’ kartları olmadığı gerekçesiyle izin vermeyen yöneticiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Galatasaray, Avrasya Özel Çocuklar Derneği’nde eğitim gören down sendromlu çocuklarla ailelerini ağırlamak ve çocukları seremoniye çıkarmak istediğini TFF’ye bildirmiş ancak federasyon, çocukların ve ailelerinin mücadeleye girebilmeleri için Passolig kartları olması gerektiğini belirterek, sarı-kırmızılı kulübün talebini kabul etmemişti.

Reklam

‘Aksaklık’

TFF’nin yazılı açıklamasında, ‘aksalıkla’ ilgili olarak profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, çocukların maça girememesiyle ilgili yönetim kurulunun haberdar olması sonrası, kulüp ve ‘Passolig’ yetkilileriyle görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, çocukların maça girişleriyle ilgili gerekenin yapıldığı savunularak, çocukların maça az bir süre kaldığı için katılımlarının sağlanamadığı kaydedildi.

TFF, şunları kaydetti: “Ayrıca bu sabah Avrasya Özel Çocuklar Derneği ile görüşülerek eğitim gören çocuklarımız Riva’daki A Milli Takım antrenmanına ve Eskişehir’de Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına davet edilmişlerdir. Buna göre; Ay-Yıldızlı takımın 29 Ağustos Salı günü Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 18.45’te yapacağı antrenmanın özel konukları olacak çocuklarımız, 5 Eylül’de Eskişehir Yeni Stadyumu’ndaki Hırvatistan müsabakasını da Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuğu olarak tribünden izleyebileceklerdir.”