TFF’den kulüplere ‘bütçe’ uyarısı: 2020’de can yakacak karar almak zorunda kalacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, yeni yılla birlikte bütçe için getirilen kurallara uymayan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Fotoğraf: TFF

Halihazırda UEFA tarafından ‘finansal fair play’ kapsamında denetlenen bazı kulüpler, futbolcu satışlarından kazanılan parayla transfer harcaması yapabiliyor.

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İstanbul’daki Uluslararası Futbol Ekonomi Formu’nda konuşan Özdemir, Türkiye’nin futbol ekonomisinin 2 milyar dolarlık hacimle Avrupa’da altıncı sırada bulunduğunu ifade etti.

Özdemir, futbolda en büyük gelir kalemini yayınların oluşturduğunu ifade ederek, toplam ekonomiyi stadyum gelirleri, futbolcu satışları ve diğer gelirlerin oluşturduğunu dile getirdi.

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TFF başkanı, Avrupa’da birçok kulübün Şampiyonlar Ligi gelirleriyle büyüyüp geliştiğini, Avrupa kupalarına sürekli katılımın şart olduğunu ifade etti. Özdemir, Türkiye’nin kupalara 2007-2008’den beri tek takımla katıldığını, beklenen gelirden uzak kalındığını dile getirdi.

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TFF başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek ‘futbola bu kadar yatırım yapan’ başka bir ülkenin olmadığını söyledi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin üç-beş katını harcama lüksüzüm yok. Federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Kulüp lisans yönetmenliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik. Herkes ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları ve küme düşürme cezaları uygulanacak. Mali düzlüğe çıkmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu biz çok destek verdi ve futbol ailesi olarak çok teşekkür ediyorum.”