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Yaramazlara biraz batar!

Neyse ki TFF’de doktorlar da var: Letonya maçı seyircisi oynanacak

TFF Sağlık Kurulu yarın oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Vaka sayısı bir aydan üçe katlanmışken TFF dün İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maça kapasitenin yüzde 15’i oranında seyirci alınacağını duyurmuştu.

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Federasyonun internet sitesinde şu ifadeler yer aldı: “Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.”

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye ilk iki maçını kazanmıştı.

Türkiye-Letonya maçına, stat kapasitesinin yüzde 15’i kadar seyirci alınacak

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