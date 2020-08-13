TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe’nin harcama limitleri itirazını reddetti

Fenerbahçe’nin TFF tarafından açıklanan Takım Harcama Limitleri’ne itirazı Tahkim Kurulu’nca reddedildi.

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Kurul açıklaması şöyle: “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Kulüp Lisans Kurulu’nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de yer alacak takımların harcama limitlerini belirlemiş, 177 milyon lira (21.5 milyon avro) limit verilen Fenerbahçe ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya imza atmamıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’se “Fenerbahçe ille de Bankalar Birliği ile anlaşsın’ şartımız yok. İstedikleri bankayla anlaşsınlar. Yeter ki anlaşsınlar, o zaman Galatasaray kadar harcama limiti alırlar” demişti.