TFF: Seremonide tokalaşma, refakatçi çocuk olmayacak

Nisan ayı sonuna kadar Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki tüm müsabakaların seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından alınan diğer tedbirlerde açıklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı corona önlemleri şöyle:

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*Müsabaka öncesindeki seremonide tokalaşma olmayacak.

*Müsabakalarda seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak. Bunun için alınan izinler de iptal edildi.

*Müsabakalarda ısınma ve seremoniden önce TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacak.

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*Corona virüsü ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacak.

*Protokol tribününe sadece;



a) Ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25’er kişi olmak kaydıyla Müsabaka Organizasyon Toplantısı’nda TFF temsilcisine ibraz edecekleri listede bulunan kişiler,

b) Ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla beşer futbolcu,

c) TFF yönetici ve görevlileri,

d) Devlet protokolüne dahil kişiler girebilecek.

*Müsabakalarda akredite edilmiş basın mensupları ile Akreditasyon Talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişiler görev yapabilecek.