TFF lig takvimini ve fikstürü açıkladı: Süper Lig’in dokuz haftası hafta içi oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-21 sezonu için Süper Lig, 1, 2 ve 3’üncü liglerin sezon planlamalarını açıkladı. Süper Lig’in fikstürü de yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Planlamaya göre Süper Lig 11 Eylül’de oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021’de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021’de başlayacak.

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16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig’de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41’nci hafta maçları hafta içi oynanacak.

Öte yandan TFF, internet sitesinden Süper Lig’in fikstürünü yayınladı. Buna göre ilk hafta Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise üçüncü hafta.

Diğer ligler

TFF 1’inci Lig, 11 Eylül’de başlarken, sezon 8 Mayıs 2021’det tamamlanacak. 6, 13, 23 ve 30’uncu hafta maçları hafta içi oynanacak.

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TFF 2’nci Lig 19 Eylül’de başlayıp 8 Mayıs 2021’de bitecek. 5, 10, 15, 24, 29 ve 34’ncü hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3’üncü Lig 19 Eylül’de başlayacak, normal sezon 1 Mayıs 2021’de sona erecek. 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27’nci hafta maçları hafta içi oynanacak.