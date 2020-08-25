Seyircili maçlar ekimde: Kapasitenin üçte biri doluluk, maske ve mesafe şart

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.
Kurumun yazılı açıklamasında, TFF Sağlık Kurulu protokolüyle belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınabilecek. Localarda kısıtlamaya gidilmedi.
Buna göre, stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.
Covid-19 salgını nedeniyle marttan haziran ayına kadar ligler ara verilen Süper Lig ve 1’inci Lig geçen haftalarda tamamlanmıştı. Yeni sezon 11 Eylül’de başlayacak.