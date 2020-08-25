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Yaramazlara biraz batar!

Seyircili maçlar ekimde: Kapasitenin üçte biri doluluk, maske ve mesafe şart

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

Fotoğraf: Pixabay

Kurumun yazılı açıklamasında, TFF Sağlık Kurulu protokolüyle belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınabilecek. Localarda kısıtlamaya gidilmedi.

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Buna göre, stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.

Covid-19 salgını nedeniyle marttan haziran ayına kadar ligler ara verilen Süper Lig ve 1’inci Lig geçen haftalarda tamamlanmıştı. Yeni sezon 11 Eylül’de başlayacak.

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