TFF, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası olmadığına hükmetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç kulübün yaptığı itirazları değerlendirerek Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına hükmetti. Sonuçlar maçın bitiş düdüğünde olduğu gibi tescillendi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

Reklam

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü’nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü’nün,

Reklam

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü’nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.”