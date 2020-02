TFF Başkanı Özdemir: Kulüpleri UEFA’dan ceza almasınlar diye kurtarıyoruz

Takımların harcama limitleriyle ilgili eleştirilere yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Biz kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz… Federasyon olarak kulüplerimizi eğer kurtarıyorsak, UEFA’dan ceza almasın diye kurtarırız, herkes bunu böyle bilsin” dedi. Özdemir, son dönemde hakkında çıkan ‘istifa edeceği’ yönündeki haberlere de “Ben sonuna kadar bu görevdeyim ve bırakmak gibi bir niyetimde yok” diyerek yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

TFF, 27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Finans ve Finansal Fair Play talimatı sonrasında 2 Eylül’de kulüplerin harcama limitini açıklamış, sonrasında yüzde 30 olarak belirlediği ‘standart sapma’ oranını 10 Aralık’ta yüzde 40’a çıkararak bazı kulüplerin tepkisini çekmişti. Gelen tepkilerin ardından TFF oranı 20 Aralık’ta tekrar yüzde 30’a çekmiş, daha sonra kulüplerin harcama limitler ‘revize edilmişti’.

Reklam

Harcama limitlerinin sıkılığı sebebiyle transfer yapamadığı öne sürülen bazı kulüplerin federasyondan artırım yönünde talepte bulunduğu edilmiş, son olarak da TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü’nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon liralık kısmın, harcama limitine eklenmesine karar vermişti.

Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde limitler konusunu da kapsayan bir basın toplantısı düzenledi.

Limitlerle ilgili eleştirileri haksız bulan Özdemir, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile ilgili süreçte Süper Lig’deki 18 kulübün başkan, yöneticileri ve CFO’ları ile toplantılar yapıldığını, kulüplerin limitlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Reklam

Bazı kulüp başkanlarının Fenerbahçe’ye harcama limiti eklenmesiyle ilgili ‘ceza’ beklentilerine de değinen Özdemir, “İlan ettiğimiz takvimi bütün kulüplerimiz biliyordu. 15 Aralık tarihinde limit artırım talebinde bulunulabileceğini de tüm kulüpler biliyordu” diyerek, sarı lacivertli kulübün başvurusunun kurallar çerçevesinde olduğunu dile getirdi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın uygulanmasına ilk etapta eksiklikler olabileceğini belirten Özdemir şunları söyledi: “Bu talimatın daha ilk senesi… Eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Tartışma çıkan konular olabilir. Bu konuda teknik çalışmalar yapılıyor. Gerekli değerlendirmeleri masaya koyar, doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştiririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu nedenle biz kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz… Federasyon olarak kulüplerimizi eğer kurtarıyorsak; UEFA’dan ceza almasın diye kurtarırız, herkes bunu böyle bilsin.”

Cengiz’e eleştiri

Özdemir’in basın toplantısında limitlerle ilgili kısım şöyle:

“Federasyonumuz öncülüğünde kulüplerimizin UEFA ile birlikte yaptığı çalışma sonrası bir talimat ortaya çıktı. Sonrasında talimatla ilgili gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray, gerek Beşiktaş, gerekse Trabzonspor kulüplerimizin, hatta diğer takımlarımızın yoğun bir şekilde açıklamaları oldu. Önce; 1 Haziran’daki genel kurulumuzda statü değişikliği yaparak Kulüp Lisans Kurulu’nun yapısını değiştirdik, kurulumuz 7 kişiden oluştu. Sonra 28 Haziran’da bu talimat yürürlüğe girdi. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya konuldu. Bu süreçte Kulüp Lisans Kurulu, 18 kulübümüzün Başkan, yöneticileri ve CFO’ları ile seri toplantılar yaptı. Tüm tablolar, çalışmalar anlatıldı. Sistemin nasıl işleyeceği kendilerine sözlü ve yazılı olarak bildirildi. Hatta birçok başkanımız, Kulüpler Birliği’nin eski başkanı Sayın Fikret Orman başta defalarca ‘Kurallara titizlikle uyacağız’ açıklamasında bulundu. Ancak ne hikmetse zaman geçtikçe kulüplerimiz içinde oldukları ve beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatın her detayını bildikleri halde bunu eleştiri konusu yaptılar. Oysa takvim netti. Mesela 28 Haziran’da talimat yürürlüğe girdiği gün 2 Eylül’de takım harcama limitlerinin açıklanacağı herkes tarafından biliyordu. Bunu kulüplerimizle yazılı olarak paylaşmakla yetinmeyip internet sitemizde ilan etmiştik. Ancak bu durum, sonradan ‘Niye 2 Eylül’de ilan edildi’ diye maalesef tartışma konusu haline getirildi. Kulüp Lisans Kurulumuzun uygulamaları ile ilgili Sayın Mustafa Cengiz’in son dönemde bazı sözleri oldu. Açıkçası Sayın Mustafa Cengiz’in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz, tasvip edilmesi mümkün olmayan eleştirilerde bulundu. Öncelikle şu konuya kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum… Kulüp Lisans Kurulu da tıpkı Tahkim, PFDK, UÇK kurulumuz gibi bağımsız hukuk kurullardan bir tanesidir. Federasyonumuzun kurulun uygulamalarına müdahale etmesi mümkün değildir. Ancak kendisine bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığını söylüyor. Anlatayım… Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı tüm kulüplerimizin katılımı, desteği ve katkısıyla hazırlandı. Federasyon olarak biz son noktayı koyup yayınladık. O gün, ilan ettiğimiz takvimi bütün kulüplerimiz biliyordu. 15 Aralık tarihinde limit artırım talebinde bulunacağını da tüm kulüpler biliyordu. Her kulübümüzün, ilgili talimatın G maddesine göre artırım talebi yapma hakkı, H maddesine göre de kurulun gerekli başvurular halinde artırım yapma yetkisi vardı. Bu kapsamda, kurul talepleri değerlendirmiş bir karar vermiştir. Sayın Mustafa Cengiz’in bu hafta başında kulüplerimize neden ceza verilmediği konusundaki yaptığı açıklamalara gelince… Bakın bu konuda da Sayın Cengiz’i aydınlatmak isterim. Talimat çok açık. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve kararını verir. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezonda uygulanır. Bu nedenle ‘Şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı’ demek doğru değildir. Cezaların net uygulanacağını buradan bir kez daha açık şekilde altını çizerek söylüyorum. Sayın Mustafa Cengiz, ’15 Aralık’tan sonraki başvurular niye kabul edildi’ diye soruyor… Hayır, öyle değil, bize yapılan başvuru 15 Aralık’ta… Sonrasında kulüplerimiz başvuru için yaptıkları işlemleri transfer süresinin son gününe kadar sunmakla yükümlüdürler.”

‘Dönemi kapanana kadar revizyon yapılabilir’

“Talimatın EK 12, G Maddesine göre, takım harcama limiti artırımı için hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA gelirleri ve transfer faaliyetlerinden sağlanan gelir artışları takım harcama limitlerinin artırılması için kullanılabilmektedir. Bu maddeler için Kurul’a başvuru tarihi transfer sezonu başlangıcından 15 Aralık tarihine kadardır. Ancak Talimatın EK 12, H Maddesine göre, G Maddesinde belirlenen limit artırımı şartlarının yerine getirilmesi halinde transfer dönemi kapanana kadar revizyon yapılabilmektedir. Nitekim transfer faaliyetlerinden sağlanan gelir fazlası ya da transfer faaliyetlerinde ödenen bedeller, alım, satım ve kiralama işlemi sonucu mütemadiyen değişen oyuncu gider bütçeleri sebebi ile takım harcama limitleri her transfer işleminin ardından yeniden hesaplanmaktadır. Dönem başlarında ilan edilen limitler ancak hiç işlem yapılmadığı takdirde aynı kalabilecektir. Bu nedenle kulüp başkanlarımıza özellikle çağrıda bulunuyorum. Futbol Federasyonu’nu bu tarz polemiklerle taraftarın önüne, kamuoyunun önüne atmayın. Başkanlarımızdan rica ediyorum, sosyal medya üzerinden hareket ederek değil de, talimatları okuyup inceleyerek veya bilgi sahibi olanlara okutarak inceletsinler ve eleştirsinler. Ve bizimle her türlü iletişim olanağına sahipler.”

‘Tartışma çıkan konular olabilir‘

“Daha önce bahsettiğim gibi, transfer dönemi içerisinde kurula sundukları işlemlerin kabulü, bağımsız kurulun onayına bağlıdır. Kaldı ki kurulun kararlarına itiraz mercii Tahkim Kurulu olup, Tahkim Kurulu da nihai kararını vermiştir. Fenerbahçe Kulübü’nün talebini kısmen kabul edip 16 milyon lira eklemiş, diğer talebini de reddetmiştir. Bildiğiniz gibi, takım harcama limitlerinin yüzde 30’dan 40’a çıkmasıyla ilgili konuyu çok tartıştık kamuoyunda. Naklen Yayın Gelirlerinin öngörülenden az olması sebebi ile 2019-2020 sezonu için takım harcama limitlerinde kabul edilen sapma miktarının artırılması Kulüpler Birliği Eski Başkanı Sayın Fikret Orman ve daha sonra Yeni Başkanı Sayın Mehmet Sepil tarafından talep edildi. Talimatımız EK 12, E. Maddesinde bulunan kabul edilebilir sapma miktarının 2019-2020 sezonu için yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkartılmasını TFF Yönetim Kurulu 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında kararlaştırmıştır. Aynı toplantıda, TFF Yönetim Kurulu 2019-2020 sezonunun talimatın ilk uygulanma yılı olması sebebi ile diğer talimat maddeleri konusunda kulüplerimiz ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen geri bildirim, ek izahat ve değişiklik önerilerini de değerlendirerek ilgili maddeler konusunda talimat değişikliği yapma kararı da almıştı. Yapılan talimat değişikliğini takiben, Kulüpler Birliği’nin talebine istinaden 20 Aralık 2019 tarihli toplantısında TFF Yönetim Kurulu talimat değişikliklerini iptal etti. Bunun nedeni, kulüplerin mutabakat sağlayamamasıdır. Aynı karar çerçevesinde faiz oranları ile ilgili değişiklik de iptal oldu. Daha sonra ‘Biz böyle bir talepte bulunmadık’ diyen kulüplerimiz Tahkim Kurulu’na başvurdular ve Tahkim Kurulu başvuruları reddetti. Bu süreçte şunu anladık ki, maalesef kulüplerimiz kendileri lehine olan kararlarda dahi mutabakat sağlayamıyorlar. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu olarak doğru olduğuna inandığımız her türlü kararı almaya devam edeceğiz. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı konusunda gelecek sezonla ilgili şunu hatırlatmak isterim. Biz bu yola çıkarken şunu hep söyledik. Bu talimatın daha ilk senesi… Eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Tartışma çıkan konular olabilir. Bu konuda teknik çalışmalar yapılıyor. Gerekli değerlendirmeleri masaya koyar, doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştiririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu nedenle biz kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz… Federasyon olarak kulüplerimizi eğer kurtarıyorsak, UEFA’dan ceza almasın diye kurtarırız, herkes bunu böyle bilsin.”