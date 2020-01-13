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Yaramazlara biraz batar!

TFF Başkanı Özdemir: Kulüpler birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takımlara getirilen kısıtlamaların son dönemde tartışmalara konu olmasına ilişkin, “Kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar. Transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’nin haberine göre Özdemir, futbol takımlarının yaklaşık 14 milyar lira borcu bulunduğunu, bunun 11 milyar lirasının Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş ve Trabzonspor’a ait olduğunu ifade etti. TFF başkanı, özellikle döviz borçları ve faizlerin kulüpler adına sıkıntı yarattığını vurguladı.

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Özdemir şöyle konuştu: “Biz bu transfer kısıtlamalarını, lisans kısıtlamalarını koymasak UEFA koyacak. Cezalar gelecek. Biz onu engellemek için kuralları koyuyoruz. Buradan geri dönüş de artık yok. Eğer kulüpler gelirlerine göre harcama yaparsa ve bütçe disiplinini sağlarsa, iki-dört yıl içinde rahatlık olur.”

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Finans ve Finansal Fair Play talimatı sonrasında 2 Eylül’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplerin harcama limitini açıklamış, sonrasında yüzde 30 olarak belirlediği ‘standart sapma’ oranını 10 Aralık’ta yüzde 40’a çıkararak bazı kulüplerin tepkisini çekmişti. Gelen tepkilerin ardından TFF oranı 20 Aralık’ta tekrar yüzde 30’a çekmişti. Federasyon 31 Aralık’ta bir kez daha çark ederek harcama limitlerini artırmıştı.

‘Can yakacak kararlar’ denmişti

1 Haziran’da TFF başkanı seçilen işadamı Nihat Özdemir yönetimindeki kurul, kulüp bütçeleri için bazı kısıtlayıcı kurallar getirmiş, bunlara uymayan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacağı söylenmişti.

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Halihazırda UEFA tarafından ‘finansal fair play’ kapsamında denetlenen bazı kulüpler, futbolcu satışlarından kazanılan parayla transfer harcaması yapabiliyor.

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