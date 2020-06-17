TFF Başkanı Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bir dönem ikinci başkanlığını yaptığı Fenerbahçe Kulübü’nün kongre üyeliğinden istifa etti. Özdemir’in istifa kararı, hakkında kulüp tarafından açılan disiplin soruşturması kapsamında savunmasının istendiği bildirilen mektubu aldıktan sonra geldi.

Fotoğraf: DHA

Özdemir, 4 Haziran’da, Ekonomist dergisi Instagram yayınına katılmış, “Şikenin üstesinden gelmek için nasıl bir çalışma yapacaksınız” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon… 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık.”

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Bu sözleri tepki çekmiş, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada, Özdemir’in ihraç edilmesi için kampanya başlatmıştı. Kulüp başkanı Ali Koç da bir gün sonra, “2010-2011 sezonunun şampiyonu kimdir” sorusunu yönelttiği Özdemir’e, “Fenerbahçe’ye umarım bir daha hizmet etmezsiniz” diye tepki göstermişti. Özdemir ve kulüp yönetimi arasındaki söz düellosu devam etmiş disiplin kurulu TFF başkanı hakkında soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında kendisinden savunma istenen Özdemir, gönderdiği dilekçeyle kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdemir’e gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi: “Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz Salı günü saat 16:00’da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 49’uncu maddesinin 5’inci bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim.”

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Nihat Özdemir ise Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yolladığı mektupta şu ifadelere yer verdi: “09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım. Gereğinin yapılmasını rica ederim.”