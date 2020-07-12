TFF başkanı: Kulüpler sahaya 11 yabancıyla çıkmak istiyor, buna ‘Evet’ der miyim?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, birçok kulübün sahaya 11 yabancıyla çıkmak istediğini belirterek, “Kulüplerin hepsinin görüşü alındı ama birçoğu sahaya 11 yabancıyla çıkmak istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim! Sahaya 11 yabancı çıkamaz. Ona göre proje yapsınlar. Altyapıya önem versinler” dedi.

Fotoğraf: DHA

TFF 8 Temmuz’da üç yıllık yabancı planı açıklamıştı. Yeni yabancı kuralı şöyle:

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2020-21 sezonu: Yabancı sayısı en fazla 14. En az biri 24 yaşından küçük olacak. Sahadaki yabancı sayısı sekiz. 21 kişilik kadroda yaşı 22’den büyük olmayacak, en az bir altyapı oyuncusu olacak.

2021-22 sezonu: Yabancı sayısı en fazla 12. En az bir tanesi 23 yaşından küçük olacak. Sahada yabancı sayısı yedi. İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş, 21 yaşın altında en az bir oyuncu olacak.

2022-23 sezonu: Yabancı sayısı en fazla on. En az bir tanesi 22 yaş altı olacak. Sahada yabancı sayısı altı. İlk 11’de alt yapıdan yetişmiş 21 yaşın altında en az iki oyuncu olacak.

Özdemir, Akşam gazetesinden Kenan Karcı’ya verdiği röportajda, kulüplerin “Karar bize sorulmadan alındı. Yabancı yasağına karşıyız” eleştirilerine karşı, yeni yabancı kuralına ilişkin alınan kararların görüşülüp tartışıldıktan sonra alındığını; uzun vadede hem kulüplerin hem de Türk futbolunun çıkarına bir düzenleme olduğunu söyledi.

Sahaya 11 yabancıyla çıkılması talebini uygulamalarının mümkün olmadığını söyleyen Özdemir, “Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Herkes kendine çeki düzen versin’

Özdemir yeni kararlara yönelik en fazla eleştiri alan ‘artı yabancı’ konusunda, bu sezon bütün sözleşmeleri koruyarak, kulüplerin sözleşme yaptıkları oyunculara karşı ellerini güçlendirdiklerini belirtti.

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Özdemir şöyle konuştu: “İlk sene sözleşme sayısını düşürmedik. Gelecek sezon 12’ye düşürdük. Kulüplerin ellerindeki yabancılar nedeniyle, zorda kalmasını istemedik. Ama bundan sonra ona göre transfer yapsınlar. Artı yabancı transfer etmek zorunda değiller. Biz bu değişikle altyapıyı hedef gösteriyoruz. Altyapıya önem versinler. Üç senelik bir proje sunduk ki herkes kendine çeki düzen versin, toparlansın.”