TFF başkanı: Her şey iyi giderse Süper Lig maçları temmuzda seyircili oynanır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in son dört maçının seyircili oynanabileceğini söyledi.

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TFF, 12 Haziran’da Süper Lig’in başlamasına karar vermiş, alınmasının istediği önlemlere dair rehber yayınlamıştı. Şimdiye dek Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü ve Kasımpaşa’da bazı çalışan ve futbolcularda corona virüsü çıkmıştı. Liglerin başlatılmasına ilişkin karar halen tartışlıyor.

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CNN TÜRK canlı yayınına katılan Özdemir, ‘her şey iyi giderse’ temmuzda maçların seyircili oynanabileceğini ifade etti.

TFF başkanının açıklamalarından satır başları şöyle:

*Ligin başlaması bizim kendi başımıza aldığımız bir karar değil. Bizim hiçbir zaman Avrupa’dan futbol olarak kopmamız mümkün değil. 55 ülkenin üye olduğu UEFA’nın biz de bir üyesiyiz. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı UEFA ile danışarak yapıyoruz.

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10 senaryo var

*Gençlik ve spor bakanı sayın Mehmet Kasapoğlu, Kulüpler Birliği başkanı sayın Mehmet Sepil’in de olduğu telekonferans yaptık. Acaba haziran ayında başlanabilir mi? Bütün bunları değerlendirdik ve yedi tane üst, üç de alt olmak üzere 10 senaryo hazırladık. Sayın bakanın da görüşü bu… Karar bir istişareyle alındı ama alternatiflerimiz var. Ben diyorum ki; ‘Ligler şimdilik haziranda başlayacak.’ Benim alternatiflerime göre temmuz ayının ortasında da ben başlayabilirim. 12-14 Ağustos’ta da ligin tamamlanabileceği dahil 10’a yakın senaryo mevcut.

‘Her gün daha iyiye gidiyor’

*Neye bakacağız? Türkiye’de Covid-19 olayı nasıl gidiyor? Çok şükür çok iyi gidiyor. Bırakın çok iyi gitmesini, bence dünyada bu işi en başaran ülke Türkiye’dir. Sağlık altyapı yatırımlarımız, sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, Bilim Kurulu’nun almış olduğu etkili kararlarla biz bu noktaya geldik. En iyi durumda olan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Her gün daha iyiye gidiyor.

Temmuzda seyircili maç ihtimal dahilinde

*12 Haziran’a daha neredeyse bir ay var. Ama elimizde alternatiflerimiz var. Dolayısıyla zaman yönünden bir sıkışıklığımız yok. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı, şimdilik seyircisiz olmasına rağmen seyircili oynayabileceğiz, eğer her şey iyi giderse. Nasıl takımlarda önlemleri almışsak, stadyumda oturma düzeninden, giriş-çıkışların hepsinin planlamasını yaparak belki de maçlarımızı seyircili oynayacağız.

*Vefat sayısı Almanya’da 8 bine yakınken, benim Türkiye’mde 4 bin. Almanya’da bugün Bundesliga başlıyor ve bizim için önemli bir rehber: Ne yaptılar, nasıl hazırlandılar? Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler bugün liglerine başlama tarihini ilan ettiler.

11-12 takım oynamak istiyor

*Almanya, İtalya ve İspanya’nın protokollerinden aldık ve onlardan daha iyi bir protokol hazırladık. Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz. Bizim hedefimiz sağlık şartları içinde bu ligi oynatmak. Basketbol ve voleybol bizden farklı. Onlar salon sporları yapıyorlar. Başkanlarıyla görüştüğümüzde iki takımdan başka kimse oynamak istememiş. Futbolda öyle değil, 11-12 takım oynamak istiyor.

Özel karar beklemeyin

*Hiçbir sporun ferdi kendisi için özel bir karar beklemesin. Ligden düşecek olanlar, düşmemek için küme düşme kaldırılsın gibi kararlar beklemesin bizden. Ne derlerse desinler TFF, futbol ve futbolcularla ilgili kararda sağlığı önde tutacaktır. Biz kararımızdan adım atmayız.

*Süper Lig’de tahmin ediyorum, ligde kalma durumunda endişe olan kulüp ve teknik direktörlerimizin bazı açıklamaları var oynamama noktasında. Onların bu açıklamalarının bizim kararımızda herhangi bir etkisi olamaz.

Herkes kendi stadında

*Tek bir planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak. Bütün takımlar kendi stadında başlayacak. Herhangi bir senaryomuz bugüne kadar konuşulmadı. Daha liglerin başlamasına bir ay. Ne olur ne biter, henüz kesin ifadeler kullanmak istemiyorum. İşte ‘İstanbul’da oynansın, Antalya’da oynansın’ gibi fikirler ortaya atılmış. Sayın spor bakanımıza da sorduk, ‘Böyle bir şeyden haberim yok’ dedi. Bizim de yok. Süreç nereye gidecek son bir ayda yaşayıp göreceğiz, ona göre karar alınır.

*Belçika, Hollanda ve Fransa ligleri iptal kararı verdiler. Fransa Futbol Federasyonu aynı görüşte olmamasına rağmen Fransa başbakanı bu kararı verdi. Fransa’da PSG liderdi ve çok ciddi puan farkı vardı. Süper Lig’de bugün iki takımımız aynı puanda, sadece gol farkı var. Arkasında yine iki takımımız az farkla üçüncü ve dördüncü sıradalar. Ligden düşmeye gelirsek yine gol farkıyla… Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız ligleri oynatarak bitirmektir. Aksi halde büyük huzursuzluklar olur. Futbol sevgisi başka hiçbir şeye benzemiyor. Kim hak etmişse o şampiyon olsun.

Kararın bir tarafı ekonomi

*Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Tabii ki içinde pozitif çıkabilir, onları ayırarak yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldı. Bizim de hedefimiz oynatarak ligi bitirmektir. Bizim hep aldığımız kararların bir tarafı da ekonomidir. Bizim yayıncı kuruluş beIN Sports, önemli bir gelir elde ettiğimiz bir kurum. Dört büyük takımımızın gelirlerinin neredeyse yüzde 40’ı yayıncı kuruluş. Diğer takımların gelirlerinin yüzde 80’i yayıncı gelirleri. Biz bir karar alırken yayıncı kuruluşu da göz önüne almak zorundayız.

*Yayıncı kuruluşla iki sene daha sözleşmemiz devam ediyor. Şu ana kadar üç taksit dışında ödemelerini tamamladılar. Bunun tutarı da 588 milyon TL’dir. Liglerin başlamasıyla birlikte ödemeler tamamlanacaktır. İyi bir sistem kurdular, maçları kaliteli veriyorlar. Bizim en büyük stratejik ortağımız.