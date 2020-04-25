TFF başkan vekili: Ligler haziranın ikinci haftası başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, sezonun kalanının haziran ayının ikinci haftasından itibaren oynanacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarının da katıldığı video konferans toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını ifade etti.

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DHA’ya konuşan Yardımcı, haziran ayının ikinci haftasından itibaren liglere seyircisiz ve deplasmanlı şekilde devam edileceğini, İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA’nın 27 Mayıs’ta nihai kararını vereceğini kaydetti.

Yardımcı şu ifadeleri kullandı: “Nihat beyin düşüncesi, son gelişmeleri değerlendirelim, haziran ortasında ligleri başlatalım. Sekiz maç gününe ihtiyacımız var. İki gün de kupa ihtiyacımız var. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Planlama normal lig formatı üzerine. Seyircisiz oynama durumu ise kesin.”

UEFA’nın Avrupa’da normalleşmenin hissedildiğini düşündüğünü söyleyen Yardımcı, şöyle konuştu: “UEFA özellikle büyük liglerin, haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, haziran ve temmuzda yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezonki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor.”