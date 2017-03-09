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TFF başkan adaylığı için 2019’u işaret eden Denizli: Demirören’e ‘Aklına bir şey gelmesin’ dedim

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığı için kendisine bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendireceğini söyledi.

Fotoğraf: Galatasaray.org

‘Bu görevlere talip olunmaz’

NTV Spor’da yer alan habere göre, federasyonun olağan kongresinin 2019’da gerçekleştirileceğini hatırlatan Denizli, şunları söyledi: “Bu görevlere talip olunmaz. Bir gün böyle bir teklifle karşılaşırsam, hayatının çok önemli bir bölümünü futbolun her kademesinde geçiren biri olarak bunu değerlendiririz. Bu da son derece onurlu bir görevdir. TFF’nin başında birlikte iki yıl çalıştığım, kupalar kazandığım, çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan var, sayın Yıldırım Demirören. Onunla da şakalaştık telefonda, ‘Başkan aklına bir şey gelmesin, olağanüstü bir seçim istemeyeceğim’ diye. Bu süreç benim için asgari üç yıldır. Üç yıldan sonra böyle bir talep gelirse o zaman değerlendiririz.”

 

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