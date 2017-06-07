TFF başkan adayı Rıdvan Dilmen’in listesinde ‘İzmir Marşı’ ilk sırada: Tribünlerde siyaset var, önce onu halledin

Federasyon başkanlığına adaylığını açıklayan eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, basketbol maçlarında bir gelenek halini alan ve statlara da sıçrayan İzmir Marşı için “Aylardır tribünlerde siyaset var, önce onu halledin” dedi.

‘Çok tuhaf bir ülke’

Son hafta Trabzonspor maçında aldığı galibiyetle ligde kalan Bursaspor’un başkanı Ali Ay’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Bursalı vekillere teşekkür etmesini eleştiren Dilmen şunları söyledi: “Ne yaptı milletvekilleri, bakanlar? Bir şey mi yaptılar da teşekkür ediyorsun son maçta? O zaman Trabzon’da da çok değerli bakan ve milletvekilleri var. Berat bey var, Süleyman bey var. Bakanlar, milletvekilleri maçı mı oluyor? Niye teşekkür ediyorsun? Türkiye çok tuhaf bir ülke. Cumhurbaşkanının takımı küme düştü ya! Rize canı onun, Rizespor’u çok seviyor. Hükümet döneminde en az üç defa düştü ya. Türkiye’de bazı şeylere çok zarar veriyorlar. Bakana, milletvekiline yaranmak için alakası olmayan… Bir tarafta da Trabzonlu bakanları zor durumda bırakıyor. Niye siz siyaseti sokuyorsunuz abi? Size soran mı var? Mehmet Müezzinoğlu niye girdi bu işe diye soran mı var? Bu sportif iştir. İşi siyasileştirmeyeceksiniz. Çok tuhaf bir ülke olduk ya.”

‘Tayyip beyi demokrat olduğu için sevdim, beni gerici yaptılar’

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe erkek basketbol takımıyla birlikte geçtiğimiz hafta ‘Ak Saray’ olarak bilinen cumhurbaşkanlığı sarayına gittiklerini hatırlatan NTV Spor yorumcusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı: “Tekrar gündeme gelmesi ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta bildiğin demokrat, sporu sporcuyu seven bir insandır. Garip bir algı var. Dünyanın en büyük silahı algı, medya ve sosyal medya. Herkes onunla yönetiyor. Oradan biri bir yalan atıyor, en son kendi inanıyor. Ben tanıdığım için söylüyorum. Temsilciliğini yapmak da istemiyorum. Hayat dolu. Çok kindar, ne kindarı! ‘Tayyip bey duymasın şunu yapar’, Tayyip bey keşke bazılarına kindar olabilse. Dünyanın en uzlaşmacı adamı. İnan böyle bak. Onun için Ali Koç da, Sabancı da, kameraman kardeşimiz de bir. Şimdi bunun için sevdiğim bir insan var orada, demokrat olduğu için. Beni gerici yaptılar. Ne dini kullanırım, ne Atatürk’ü kullanırım. Atatürk de benim kalbimde dünyanın en büyük lideridir. Tayyip bey de Türkiye için bir şans, çok büyük bir liderdir. Şimdi ben bunu yaparken, benim aşık olduğum kulübümde A4 kağıdıyla öldürdüler bizi.”

‘Bu federasyonu hangi gazete eleştirdi?

Federasyon başkanlığına adaylığını açıklaması ve mevcut yönetime yönelttiği eleştirilerin ardından ‘Don Kişot Rıdvan’a dönüştüğünü söyleyen Dilmen, “Bu federasyon hangi gazete ve medya grubu tarafından eleştirildi?” diye sordu: “Mesela Talisca olayını hangi gazete manşetine taşıdı? Volkan Babacan olayını, Tosic’in olayını veya bu fikstür uygulamalarını. Güzelliklerini söyleyecek miyiz? Görevimiz. Ben gazeteci değilim ama gazete müdürlerini koyuyorlar abi Turkcell TV’ye veya Bip Spor’a. Koysunlar, güzel. Ekmek yesinler, Allah daha çok versin. Habertürk’ün spor müdürü orada, Milliyet’in spor müdürü orada, Vatan’ın spor müdürü orada, Star’ın spor müdürü orada. Peki Turkcell’in CEO’su federasyonun en önemli yöneticilerinden bir tanesi. Hadi söyleyin bakayım. Hadi Talisca’yı eleştirin, hadi federasyonu eleştir abi. Diyelim ki Göztepe’ye ceza vermediler, hadi eleştir. Maaşlı çalışıyorsun orada. Kaan Terzioğlu federasyonun yönetim kurulu üyesi. Susturucu mu verdiniz onlara? Gazeteci arkadaşlarım bağırıyorlar çağırıyorlar, bir başladılar orada işe, federasyonla ilgili tek mevzu yok abi. Ne futbol direktörüyle ilgili var, ne federasyon başkanıyla ilgili var.”

‘Tribünlerde aylardır siyaset var, önce onu halledin’

TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le kişisel bir probleminin olmadığını vurgulayan Dilmen, sözü İzmir Marşı’na getirdi: “Ben eleştiremez miyim yani? Ama ben kurbanlık koyun gibi tek başıma kaldım. Ben de en kahraman Rıdvan değilim ha. Fakat görüyorum. Aylardır siyaset var tribünlerde, salonlarda. Önce onları halledin be kardeşim. İzmir Marşı’yla Atatürk’ü mü seveceksiniz? İzmir Marşı’nı ben de gönülden söylerim. Ne Recep Tayyip Erdoğan için, ne başka birisi için… Ben bir şeye şahit oldum Rize’de. Rize’de bir maçta stat Recep Tayyip Erdoğan diye bağırıyor. Hemen uyardılar, bırakın siyaset yapmayın kardeşim dediler ya. İnanın böyle bakın.”