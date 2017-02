TFF başkan adayı, ‘Evet’çi Rıdvan Dilmen ‘tuzağı gördü’: Fenerbahçe’yi kaşıyorlar, insanları sokağa dökebilirler 

Federasyon başkanlığına adaylığını açıklayan eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, son dönemde futbol sahalarında artan gerginliğin bir tuzak olduğunu savundu.

‘Gidişatı sağlıklı görmüyorum’

Fenerbahçe’nin deplasmanda Bursaspor’la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada yaşananları değerlendiren Dilmen, şunları söyledi: “Üç büyükler artı Başakşehir, Kulüpler Birliği başkanının takımı şampiyonluğa oynuyor. Trabzon bu dörtte dördü sezon başında yapsaydı, potada olsaydı bak neler olurdu… Daha önce ‘Lig çok sert geçecek. İkinci yarının ortalarında ara bile verilebilir’ derken asla herhangi bir duyumum yoktu. Ben çok sağlıklı görmüyorum gidişatı.”

‘Tesadüf değil’

“Türkiye’de şükürler olsun ki bayağı zamandır terör pek yok” diyen Dilmen, şöyle devam etti: “Çok şükür nazar değmesin. Tam bütünleşme zamanımız. Sivil toplum örgütleri önemli. Bak sivil toplum örgütleri başladı. Lütfen hiçbirimiz tuzağa düşmeyelim. Ne Bursalı, ne Fenerli, ne Beşiktaşlı, ne Galatasaraylı, ne de Vanlı düşsün. Şimdi mesela her türlü kararla kaşıyorlar Fenerbahçe’yi. Tırnak atıyorlar, tırnak atıyorlar, tırnak atıyorlar. Becerebilirler yalnız söyleyeyim sana. Her an insanları sokağa dökebilirler Allah korusun. Sakın, sakin olun. Tuzak çünkü bu. Sivil toplum örgütleri lütfen sakin olun. Tuzağa düşmeyin. Ciddi sıkıntılar görüyoruz. Yapmayın. Bu insanları bu kadar tahrik etmeyin. Futbol bir oyundur. Alet olmayın, olmayalım. Bugün Fener’e, yarın Galatasaray’a, öbür gün Van’a, ondan sonraki gün Hakkari’ye. Çok dikkatli olun. Federasyon olarak da doğru kararlar verin. Eyyamcı kararlar vermeyin. Bu kararlar insanları kaşıyor. Dün Beşiktaş’ın canı yandı. Bugün Fener’in yandı. Diğer hafta Konya yanabilir. Bak Bursaspor ‘Ben yandım’ diyor. Bunlar tesadüf değil. Çok tehlikeli işler yapılıyor. Medya da giriyor bu işin içine.”



‘Video hakemi kim yönetiyor diye adamı vururlar Türkiye’de’

Video hakem sisteminin hatalı hakem kararlarıyla ilgili tartışmaları sonlandırmayacağını savunan NTV Spor yorumcusu, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Video hakemi getirsen, videoyu kim yönetiyor diye adamı vururlar Türkiye’de. Tuhaf bir durumdayız. O yüzden oturacağız, sakin olacağız. En önemlisi adaletli olacağız. Biz de biliyoruz Avrupa’da, İngiltere’de de hakem hataları olduğunu. Ama o adam sonra telafi etmiyor. Oyuncular da onu biliyor. Ama Türkiye’de futbolcular ne diyor biliyor musun? ‘Bir tekme daha atayım, atmaz, yemez’ diyor. 3 Temmz sürecini yaşadık işte Türkiye’de 2011’de. Ne değişti? Devam ediyor. Yasalar çıkıyor, kimsenin haberi yok yasadan. Kurallar geliyor, kimsenin haberi yok. Sözleşmeler dolaşıyor yayın ihalesinde kimsenin haberi yok. Görüntüler bize farklı, ona farklı veriliyor. Garip garip şeyler oluyor.”

Sağlık durumunun elvermesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2019’da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Dilmen, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumu için ‘Evet’ kampanyası başlatmıştı.