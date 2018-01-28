TFF, Amedsporlu Naki’yi PFDK’ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedsporlu Deniz Naki’yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Bir süredir Almanya’da bulunan Deniz Naki, 7 Ocak’ta aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğramıştı. Aracına kurşun isabet eden futbolcu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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Naki, saldırı sonrası kulübüyle sözleşmesini bitireceğini belirterek ülkeye dönmeyeceğini söylemişti. Naki ayrıca Köln’de de düzenlenen Afrin yürüyüşüne de çağrı yapmıştı.

İki suçlama

TFF, Naki’nin PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle: “AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ’nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle ‘ayrımcılık ve ideolojik propagandası’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Futbol Disiplin Talimatı’ndaki 42’nci maddeye göre Naki en az dört, en fazla sekiz müsabakadan men cezası alabilir.

Eğer futbolcu ikinci kez suçlu bulunursa Amedspor’a bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir.