Tezgahta domates el yakarken: Tarlada 90 kuruş fiyat işçiliği bile karşılamıyor

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya ilçelerindeki hallerde salatalık fiyatının 20 kuruşa, domates fiyatının ise 90 kuruşa kadar indiğini, buna karşılık tüketicinin aynı ürünü 10 kat daha fazla tüketmek zorunda kaldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Tarla ürünlerinde başlayan hasatla birlikte, üretici fiyatlarının ciddi ölçüde düştüğünü belirten Budak, “Buna karşılık halen büyük şehirlerde salatalık 1.5- 2 lira, domates ise 2-4 lira arasında satılıyor” dedi.

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Budak, ürünün satış fiyatının ürünün toplanması için harcanan işçilik ücretlerinin bile altında kaldığına belirterek, “Tarlada çok tehlikeli bir sürece doğru gidiyoruz. Böyle devam ederse, üretici ürünü tarlada bırakacak. Eğer önlem alınmazsa Kurban Bayramı’nda bırakın fiyatın yükselmesini, yiyecek domates bulamayacak noktaya gelebiliriz” dedi.

Üreticilerin, başta mazot, gübre ve enerji gibi temel girdilerde yaşanan maliyet artışları ile sürdürülebilir üretimden giderek uzaklaştığının altını çizen CHP Milletvekili Budak, hem üreticinin hem de tüketicinin bu süreçten zararlı çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

‘Hangi çalışmalar yapılmaktadır?’

Budak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

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– Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının her iki kesimi de memnun edecek şekilde en aza indirilmesi yönünde bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmakta mıdır yapılıyorsa bu çalışmalar nelerdir? Üreticilerin enerji, mazot, gübre gibi temel girdi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yapılmaktadır?

– Sayıları 40 olan Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakülteleri’nde dünya genelinde yaş meyve sebze tüketim alışkanlıkları, tüketici talepleri ve bu alanlardaki değişimi inceleyen bilimsel çalışma yapılmakta mıdır? Tarım ve gıda alanında eğitim verilen üniversitelerde, ambalaj ve soğuk zincir gibi, ürünlerin nihai tüketiciye daha sağlıklı ulaştırılması konularında, bilimsel çalışmalar yapılmakta mıdır? Buna ilişkin çalışma yapan bilim insanlarına özel desek uygulanmakta mıdır? Arz fazlası ürünlerin tarıma dayalı sanayide değerlendirilerek, katma değerli üretimin artırılması yönünde çalışmalar var mı?