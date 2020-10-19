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Yaramazlara biraz batar!

Tezgahlara ‘mor ışık’ denetimi: Balıktaki ‘kusurlar’ kapatılıyor

Bursa’da balıkçıların mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlediği öne sürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, balık satılan işyerlerini denetledi.

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Bazı balıkçı tezgahlarında mavi ve mor ışık kullanıldığı görüldü. Bu işyerlerine hileli satış gerekçesiyle tutanak tutuldu.

İşletmelerdeki mavi ışıkların sökülmesi için işyeri sahiplerine süre verildi.


Yetkililer, denetime ilişkin şu bilgiyi verdi: “İlçemizdeki balıkçılara yönelik yaptığımız denetimlerde bazı işyerlerinin mavi ve mor ışık kullandığını tespit ettik. Bu yöntemle işyerleri balıkların kusurlarını saklamaya çalışıyor. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Denetimlerimizi sürdüreceğiz.”

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