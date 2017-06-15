Tez öğrencisine istismarla suçlanan akademisyene tutuklama: Bana iftira attı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde evinde kalan yüksek lisans öğrencisi N.D.’ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan tez hocası Doç. Dr. M.D. tutuklandı.

Ne olmuştu?

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayarak aynı bölümde yüksek lisansa başlayan N.D., 12 Haziran 2016’da tez çalışması için Bolu’ya gitti ve geceyi, daha önce de kaldığı tez hocası M.D.’nin evinde geçirdi.

Sabah 08.00’e kadar çalışan N.D., evin salonunda uyudu. Bu sırada Doç. M.D.’nin eşi, çocuklarını okula götürmek üzere evden çıktı. Eşi ve çocuğunun ayrılmasından sonra Doç. M.D., saat 09.00’da N.D.’yi uyandırdı.

İddiaya göre N.D., giyinmek için çocuk odasına geçti ancak bir süre sonra Doç. M.D., N.D.’nin bulunduğu odaya girdi.

‘Üzerime çullandı, tekme atarak ittirdim’

N.D.’nin şikayet dilekçesinde olay şöyle anlatıldı:

“Yanlışlıkla girdiğini sandım. ‘Hocam giyiniyorum’ dedim. ‘Bir şey olmaz, biraz seyredeyim, sen devam et’ dedi. Üçüncü uyarımda çıktı. Giyindim ve kapıyı açtım. Birden kendisini karşımda gördüm. Bana ‘Konuşalım’ dedi. ‘Hocam sizi dinliyorum’ dedim. Beni direkt kendi yatak odalarına çekti. Kolumdan tuttu, yatağa fırlattı, üzerime çıktı. Kendisi 130 kilogram civarında bir adam. Şok geçirdim. ‘Hocam ne yapıyorsunuz, yapmayın’ dedim. ‘Merak etme, canını yakmayacağım, sakin ol’ dedi. Daha sonra üzerime çullandı. Ayağımla tekme atarak, onu ittirdim. ‘Bağırırım’ dedim. Afalladı. Odadan çıktım. Titremeye başladım.”

‘Bana iftira attı’

N.D.’nin şikayeti üzerine M.D. hakkında, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı.

Hakim karşısına çıkan doçent, öğrencisinin iftira attığını söyleyerek şöyle dedi: “Öğrenci klinik psikolojiden mezun olmadığı halde kendisine hasta görmesinin etik olmadığını söyledim. Uzmanlık eğitimi, deneyimi ve diploması yoktur. Buna rağmen klinikte hasta tedavi etmeye çalışıyordu. Ben bunun doğru olmadığını, hatalı teşhis ve tedaviye yol açacağını, hasta yakınlarına maddi ve manevi zarar vereceğini, mesleğin prestijinin zarar göreceğini söyledim. Bu yüzden bana iftira attı. Hakkımdaki iddiaların bundan kaynaklandığını düşünüyorum.”

‘Arkamdan gelip çok pişman olduğunu söyledi’

N.D. ise M.D’nin eşinin 05.00 civarında yattığını, saat 07.00’ye kadar çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Öğrenci şöyle devam etti: “Sabah hocam gelerek beni uyandırdı. Odada üzerimi giyiniyordum ve kapı tam kapanmıyordu. Üzerimde sadece iç çamaşırı vardı. Kapıdan bana baktığını gördüm ve kendisine ‘Hocam giyiniyorum’ dedim. Beni izlemeye başladı. ‘Hocam giyiniyorum çıkar mısınız’ dedim. Hızlıca üzerimi giyinip çıktığımda onu karşımda gördüm. Beni yandaki odaya götürüp bileğimden tutup yatağa doğru savurdu. Üzerime çıktı. ‘Hocam yapmayın, bağıracağım’ dedim. Sonrasında bacağına tekme attıktan sonra yana savrulmasıyla birlikte kalkıp çantamı almaya salona gittim. Arkamdan gelip çok pişman olduğunu söyledi.”

‘Kaçma şüphesi var’

Mahkeme heyeti, kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağına hükmederek sanık Doç. Dr. M.D’nin tutuklanmasına karar verdi.

N.D.’nin, M.D. hakkında rektörlüğe de şikayette bulunduğu, M.D. hakkında başlatılan ceza ve disiplin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.