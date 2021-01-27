Texas’taki sağlık merkezinde rehine krizi: İki kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Texas eyaletindeki bir sağlık merkezinde rehine krizi yaşandı; iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Polis, dün akşam üstü eyaletin başkenti Austin’deki, çocukların tedavi gördüğü Children’s Medical Group adlı merkeze bir kişinin silahla girip içeridekileri rehin aldığına dair ihbar aldı.

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Olay yerine giden ekipler, saatlerce merkezdekileri rehin alan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Ancak doktor olduğu belirtilen kişi ikna olmadı. Bunun üzerine polis içeri girdi.

Austin Polisi, rehine krizi sona erdikten sonra yaptığı açıklamada, binada iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu iki kişiden birinin içeridekileri rehin alan kişi olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.