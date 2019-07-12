Texaslı kadın üç yıl annesinin cesediyle yaşadı

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan bir kadın, iki odalı apartman dairesinde üç yıl annesinin cesediyle yaşadı. Polis, 47 yaşındaki kadını tutukladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Polisten yapılan açıklamaya göre kadının birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi 2016’da evde düştü. Kadın, müdahale etse ciddi sonuçları olmayacak düşme sonrasında annesine yardım edemedi ve annesi birkaç gün içinde hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünü saklayan ve onu defnetmeyen kadın üç yıl süreyle cesedi evdeki bir yatağın altında sakladı.

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Kadının da bir kızı olduğu açıklandı. Yıllarca bir okulda çalıştıktan sonra emekli olan anneannesi öldüğünde kızın 15 yaşında olduğu ve cesedin bir süre onun yatağının altında saklandığı belirtildi.

Genç kız akrabalarının yanına yerleştirilirken annesi, annesinin ölümünü gizlediği, ölümüne sebebiyet verdiği ve kızına psikolojisini bozacak travma yaşattığı için tutuklandı.

Cezaevine gönderilen kadın 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.