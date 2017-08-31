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‘Teşvik’ bursu: İzmir Tepecik’te ‘imam hatip’e yazılan her öğrenciye aylık 250 lira

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İzmir’in Konak ilçesi Tepecik semtindeki Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na kayıt yaptıran öğrencilere aylık 250 lira burs ödeneceği duyuruldu.

Tepecik semti Hilal mahallesinde açılacak imam hatip ortaokulu için muhtarlık binasının önünde bir tanıtım programı düzenlendi.

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Başbakan danışmanı da katıldı

Romanlardan sorumlu Başbakan Danışmanı Metin Özçeri’nin de katıldığı programda İmam Hatipliler ve Mezunları Derneği (İMHAD) tarafından okula çocuklarını yazdıran ailelere aylık 250 lira burs sözü verildi.

Müracaat muhtarlığa

Muhtarlık binası ve mahallenin çeşitli noktalarına asılan afişlerde de “Şehit Astsubay Bülent Aydın Ortaokulu açıldı. Okula yazılan her çocuğa aylık 250 TL burs verilecektir. 5’inci, 6’ncı ve 7’inci sınıflara çocuklarını yazdırmak isteyen aileler, mahalle muhtarlığına müracaat edebilir” ifadeleri yer aldı.

 

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