Teşvik başvurusunda ‘enerji verimliliği’ kriteri düşürüldü

Kuruluşlara kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkanı sağlayan teşvik belgesi başvurularında ‘enerji verimliliği’ kriterinde değişiklik yapıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğin, ‘teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi’ başlıklı maddesinde yer alan ‘başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcının, bu yatırım ile en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacağını taahhüt etmesine’ yönelik kriter oranı, yüzde 15’e indirildi.

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Aynı maddedeki başka değişikliğe göre, teşvik belgesi başvurusuna esas proje dosyası üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırlayacağı makine ve teçhizat listesinin yanı sıra enerji verimliliği de raporda yer alacak.