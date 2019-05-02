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Yaramazlara biraz batar!

Testosteron mücadelesini kaybeden atlet Semenya sporu bırakacağını ima etti; destek mesajı yağdı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkesi (CAS), Güney Afrikalı atlet Caster Semenya’nın, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) kadın atletlerin testosteron seviyesine sınır getirmeyi öngören uygulamasının iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Fotoğraf: Reuters

IAAF, Semenya örneğinden yola çıkarak belirli seviyenin üzerinde testosteron saptanan kadın atletlerin yarışabilmeleri için yarıştan belirli bir süre önce testosteron seviyesini düşürecek ilaç kullanmasını öngören bir düzenleme hazırlamıştı. Semenya kararın haksızlık olduğunu savunarak CAS’a başvurmuştu. IAAF Başkanı Sebastian Coe ise adil yarış için kuralın uygulanmasının şart olduğunu savunmuştu.

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Ancak, CAS, “Ben doğal halimle yarışmak istiyorum” diyen Semenya’nın başvurusu reddederek onun yarışlara devam etmesi için testosteron seviyesini düşürecek ilaç kullanması gerektiğine hükmetti.

Büyük hayalkırıklığı yaşayan Semenya, Twitter’daki paylaşımında, “Ne zaman çekip gideceğimi bilirim” ifadesini kullanınca sporu bırakacağı izlenimini edinen hayranları onu ikna etmeye çalıştı. 800 metrede Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan 28 yaşındaki atlete, “Asla pes etme” ve “Sonuna kadar mücadele et” diye seslenen çok sayıda mesaj yağdı.

Semenya cuma günü Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Elmas Ligi’nde koşma hakkına ve CAS kararına 30 gün içinde itiraz ederek temyize başvurma hakkına sahip. Eylül ayındaki Dünya Şampiyonası’na katılmak için ise bir hafta içinde ilaç kullanmaya başlaması gerekiyor.

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