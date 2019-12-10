Testisi olmayan adama ikizinin bağışladığı testis nakledildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir sondaj gemisi almak için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, sondaj çalışmalarının sadece Akdeniz’de değil zaman zaman Karadeniz’de ve uluslararası sularda sürdürüleceğini söyledi.