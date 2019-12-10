Testisi olmayan adama ikizinin bağışladığı testis nakledildi

Sırbistan’da testissiz doğan bir adama ikiz kardeşi bağış yaptı. 36 yaşındaki adama başkent Belgrad’daki bir hastanede uluslararası bir ekip tarafından nakil yapıldı.
Altı saatlik nakil ameliyatını yapan cerrahlar, “Çok başarılı geçti. Tek yumurta ikizinden alınan testisi naklettiğimiz için bünyesinin reddedeceğini düşünmüyoruz” dedi.
Adlarının açıklanmasını istemeyen ikizlerden birinde görülen ‘testisi olmadan doğma’ durumuna çok nadir rastlandığının altını çizen doktorlar hastanın çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
Hastanın nakle rağmen doğal yolla çocuk sahibi olmakta zorluk yaşayacağı ancak tüp bebek yöntemiyle baba olabileceği vurgulandı.
Bu ameliyat üçüncü testis nakli olarak kayıtlara geçti.