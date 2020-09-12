Testi pozitif çıkmasına rağmen dükkanını açan esnaf yurda yerleştirildi

Sivas’ta Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen dükkan açan esnaf, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göreAtatürk Caddesi’nde hediyelik eşya dükkanı bulunan N.A., testi pozitif çıkmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladı.

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İhbar üzerine dükkana giden polis, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla alınan N.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan KYK’ya ait yurda yerleştirilerek gözetim altına alındı.

N.A.’ya ayrıca karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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N.A’nın ekiplere dün test yaptırdığını, sonucunun pozitif çıktığını bilmediğini ve bu nedenle dükkanı açtığını söylediği öğrenildi.