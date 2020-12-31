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Yaramazlara biraz batar!

Testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olan kişi evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan bir kişi, Covid-19 testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olduğu evinde ölü bulundu. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi’ndeki evinde, emekli Fikret Doğruyol’un (52) odasından dışarı çıkmamasından şüphelenen aile bireyleri yanına gitti. 

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Doğruyol’u yatağında hareketsiz bulan eşi ve oğlu, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. 

Sağlık ekipleri Doğruyol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Covid-19 testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olan Doğruyol’un, dün akşam rahatsızlandığı ve eve giden sağlık ekiplerince yapılan testinin sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi. 

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