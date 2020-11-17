Testi pozitif çıkan çift camiden anons yaptırdı; karantina kaçağı nüfus müdürlüğünde yakalandı

Edirne’de karantinada olması gereken kişi nüfus müdürlüğünde yakalandı; Samsun’da ise testleri pozitif çıkan bir çift camiden anons yaptırarak haberi duyurdu ve uyarıda bulundu.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre tanı konulan kişi sayısının 3 binin üzerinde seyrettiği Türkiye’de salgın konusunda duyarsız davrananlar olduğu kadar toplum bilinciyle hareket edenler de var.

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Önü arkası kesilmeyen halay, kına, konvoy, parti görüntüleri, dışarıda yakalanan karantina kaçakları endişelendirirken sorumluluk sahibi kişilerin davranışı sevindiriyor.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıktığı için evinde karantinada olması gereken kişi, ilçe nüfus müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.

İşlem yaptığı sırada sistemde ‘riskli’ uyarısı verilen İ.K., polis ekiplerince dışarı çıkarılarak evine götürüldü. Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan bir çift ise cami hoparlöründen anons yaptırarak karantinada olduklarını ve evlerine ziyaretçi kabul edemeyeceklerini duyurdu.

‘Yaygınlaşmalı’

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir şunları söyledi: “Tekkeköy’ün bir mahallesinde bir karı kocanın Covid-19 testi pozitif çıkıyor. Cami imamına söyleyip, cami hoparlöründen anons yaptırıp ‘Benim testim pozitif çıktı, şu güne kadar evime ziyaret edilmemesini rica ederim’ diye duyuru yaptırmışlar. Böyle güzel örneklerimiz de var. Evinin dış kapısına, ‘Bu evde pozitif vaka var ziyaretleri daha sonra yapmanız uygun olur’ diye tarih yazanlar var. Kendisi pozitif olduğu zaman çocuklarını haberdar edip ziyaretin kesilmesini talep edenler veya sağlayanlar var. Halkımızda bir bilinç oluştu ama bunun daha da fazla yaygınlaştırılması lazım. Pozitifli olduğunu bildiği halde dışarı çıkan birisi varsa vatandaşlarımızın 112’yi aramalarını rica ediyoruz.“