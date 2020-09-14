Test yaptırıp sonucu beklemeden hayır yemeği verdi; pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde bir köyde, Covid-19 testi yaptıran ancak sonucu beklemeden hayır yemeği veren kişide virüs tespit edildi. Köy karantinaya alındı. Yemeğe katılanlara para cezası verildi.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre valilik testi pozitif çıkan bir kişinin hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verdiğini vurguladığı açıklamada, “Hayır yemeği düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 31 bin 500 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca yemeği düzenleyen kişi hakkında karantina kurallarına uymama suçunu düzenleyen TCK’nın 195. maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır.”

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Köyün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, köy muhtarı hakkında da kaymakamlık tarafından yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Hayır yemeği veren kişinin, durumundan şüphelenerek test yaptırdığı ancak test sonucu çıkmadan komşularına hayır yemeği verdiği öğrenildi.