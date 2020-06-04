Test yaptırdı, sonucun pozitif olduğunu memlekete giderken otobüste öğrendi

İstanbul’da yaşayan S.Ç., iki gün önce Covid-19 testi yaptırdı. Yaşlı kadın, test sonucunu beklemeden memleketi Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıktı. Yolda sonucun pozitif olduğunu öğrenince bu durum otobüste paniğe neden oldu.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

İHA’nın haberine göre kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Durumu muavine bildirince otobüs Sakarya’da durdu. Kadın, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı.

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Bir süre sonra hastane yetkilileri otobüs şoförüne ulaştı. Tüm yolcu ve personele virüs testi yapılması için araç Bolu’ya yönlendirildi.

30 kişinin bulunduğu otobüs, polis eskortu eşliğinde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürüldü. Araçtan tek tek indirilen yolcular, test yapıldıktan sonra memleketlerine gönderilmek üzere yeniden otobüse bindirildi. Yolcuların test sonuçları yaşadıkları illerdeki sağlık müdürlükleri tarafından kendilerine iletilecek.

Otobüs muavini şunları söyledi: “Virüs testi pozitif çıkan kadın beni öptü, bahşiş de verdi. İki çocuğum var, ben onların yanına gideceğim ama belki benim de testim pozitiftir.”