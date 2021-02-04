Test sürüşü bahanesiyle satılık aracı çalan kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, bir kişi, internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobili test etme bahanesiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat’ta M.K.’nın bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verdiği otomobili satın almak için iletişime geçip aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Buluşmaya gittiği araç da çalıntıymış

Polis, Reşitpaşa Mahallesi’nde M.K. ile buluşmaya giden şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirledi. Şüphelinin olay yerine gittiği aracın da 22 Temmuz’da Bahçelievler’den çalındığını tespit etti.

Kimliğini tespit edilen M.A.G. çaldığı otomobille yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 14 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.