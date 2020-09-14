Test sonucunu beklemeden yola çıktı; pozitif çıktığı anlaşılınca otobüsten indirildi

Ankara’da, Covid-19 testi yaptıran ve sonucu beklemeden Kırşehir’e gitmek üzere yola çıkan kişi, sonucun pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekibi tarafından yolcu otobüsünden indirilip ambulansla evine götürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre rahatsızlanan A.G. (58) test yaptırdı ve sonucunu beklemeden Kırşehir’e gitmek üzere otobüse bindi.

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Otobüs, Kırşehir’e yaklaştığı sırada test sonucunun sisteme pozitif olarak düşmesi üzerine, durum Kırşehir filyasyon ekibine bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Akpınar ilçesi yakınlarında A.G’nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Eşiyle seyahat eden A.G, otobüsten indirilerek evinde karantinaya alındı.

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Otobüs şoförü ve araçtaki diğer yolculardan da gittikleri yerde 14 gün karantinada kalmaları istendi.